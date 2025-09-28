Хабиб: Баутиста — очень хорошая проверка для Умара Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между Умаром Нурмагомедовым и Марио Баутистой.

«UFC хотели Патрика Микса на пояс вывести, если бы он выиграл, а Баутиста его убрал. Восемь побед подряд, последние пять лет не проигрывал, хороший соперник. Хорошая проверка для Умара, для возвращения хороший бой. Очень хороший бой», — сказал Хабиб в интервью YouTube-каналу Vyacheslav Abdusalamov.

Поединок Нурмагомедов – Баутиста состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

Тренировка Умара Нурмагомедова после перелома руки