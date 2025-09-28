Россиянин Колесник проиграл нокаутом в бою за титул Rizin в полулёгком весе
В Нагое (Япония) завершилось соглавное событие турнира Rizin 55, в котором российский боец Виктор Колесник сразился за титул организации в полулёгком весе (до 65 кг) с действующим чемпионом Раджабали Шайдуллаевым, представляющим Кыргызстан.
Rizin FF 2025. Rizin FF — Rizin 51, Нагоя, Япония
Ражабали Шайдуллаев (W) — Виктор Колесник
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Ражабали Шайдуллаев
Окончено
TKO
Виктор Колесник
Победу нокаутом в первом раунде одержал Шайдуллаев.
Раджабали Шайдуллаеву 24 года. Представитель Кыргызстана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2021 году, имеет опыт выступлений в ACA, с 2024-го дерётся в Rizin. Всего на его счету 15 побед и ни одного поражения.
Отметим, что в рамках этого же турнира россиянин Александр Солдаткин выиграл Гран-при в тяжёлом весе (до 120 кг).
