Карлос Ульберг заявил о желании стать запасным для реванша Анкалаев — Перейра на UFC 320

Новозеландский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Карлос Ульберг заявил о готовности стать запасным для чемпионского поединка после победы над американцем Домиником Рейесом на турнире UFC Fight Night 260.

UFC 2025. UFC Fight Night 260, Перт, Австралия
Карлос Ульберг (W) — Доминик Рейес
28 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Карлос Ульберг
Окончено
KO
Доминик Рейес

«Я разговаривал с Хантером Кэмпбеллом (матчмейкером UFC. – Прим. «Чемпионата») сразу после боя и попросил его привезти меня в Лас-Вегас. Он сказал «мило», так что всё отлично. Я сказал, что хочу быть запасным.

Я здесь, чтобы бить рекорды. Не думаю, что кто-то дрался за титул на следующих выходных после боя. Вот что я себе представляю. И я уже озвучил это. Сперва я хочу оказаться в Лас-Вегасе. Если UFC сделают меня запасным — круто. Я сделаю работу, если кто-то «слетит», — сказал Ульберг на пресс-конференции.

Напомним, чемпионский бой Анкалаев – Перейра состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

