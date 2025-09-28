Скидки
«Историческое событие». Хабиб высказался о бое Делла Маддалены и Махачева

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.

«Ожидание от боя Ислама Махачева, я думаю, может затмить все бои, потому что это реально историческое событие. Не только для нас. Но и в общем для вида спорта.

Сейчас его [Делла Маддалены] первая защита, в настоящий момент он является чемпионом в полусреднем весе. И очень хороший соперник. Переход в более тяжёлую весовую категорию? Да, это тоже будет для нас… проверка. Хорошая проверка для Ислама.

В чём я вижу свою миссию? Утром и вечером в зале. Общение, подготовка, весогонка — всё вместе», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Vyacheslav Abdusalamov.

Делла Маддалена поделился ожиданиями от формы Махачева в их бою на UFC 322
Махачев — чемпион-тихоня. Объясняем, почему его всё равно обожают фанаты
