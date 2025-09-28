Нил Магни: успех Махачева связывают с Хабибом, но они разные бойцы

Американский боец UFC Нил Магни высказался о предстоящем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Я считаю, что у Джека хорошие шансы. Он отлично проявил себя в бою с Белалом Мухаммадом и доказал, что действительно умеет защищаться от тейкдаунов. Ему по силам удивить многих.

Поклонники ММА привыкли, что такие парни, как Ислам, чаще выигрывают подобные бои. Но они склонны ассоциировать успех Махачева с успехом Хабиба, хотя это совершенно разные бойцы. Я останусь при своём – у Джека есть шанс удивить всех», – сказал Мэгни в интервью YouTube-каналу Submission Radio.