Главная Бокс/ММА Новости

Вадим Немков прокомментировал анонс боя с Ренаном Феррейрой

Вадим Немков прокомментировал анонс боя с Ренаном Феррейрой
Бывший чемпион Bellator россиянин Вадим Немков прокомментировал анонс поединка с бразильцем Ренаном Феррейрой, который состоится 13 декабря на турнире PFL в Леоне (Франция).

«Изначально в PFL мне сказали, что я буду драться в ноябре. Но конкретной даты не назвали. Вполне могли назначить поединок и на начало ноября. Поэтому я готовлюсь с августа месяца. Не скажу, что слишком усердно. Сейчас помогал своему брату Виктору, проводил длительные тренировки, чтобы наработать объёмы. Потом поедем с командой в Кисловодск, а доработаем уже в Старом Осколе», — приводит слова Немкова издание MMA.Metaratings.ru.

