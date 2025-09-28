Менеджер Сен-Дени раскрыл, когда и против кого из топ-10 проведёт следующий бой Бенуа

Гийом Пелье, являющийся менеджером 13-го номера рейтинга UFC в лёгком весе француза Бенуа Сен-Дени, сообщил на своей странице в социальной сети, что его подопечный проведёт следующий бой против девятого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг американца иранского происхождения Бенеила Дариуша на турнире UFC 322, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке (США).

Напомним, на турнире UFC Fight Night 258, который прошёл в ночь с 6 на 7 сентября в Париже (Франция), Бенуа разделил октагон с представителем Бразилии Маурисио Руффи. Бой завершился победой Бога войны удушающим приёмом во втором раунде.

Бенеил, в свою очередь, провёл последний бой на турнире UFC 317, который прошёл 27 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тогда Дариуш победил единогласным решением судей бразильца Ренато Мойкано.