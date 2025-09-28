Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Прохазка: я готовлюсь и к Раунтри, и к Анкалаеву

Прохазка: я готовлюсь и к Раунтри, и к Анкалаеву
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг чех Иржи Прохазка сообщил, что будет готов страховать бой между чемпионом UFC в полутяжёлом весе россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, если возникнут форс-мажорные обстоятельства. Их поединок состоится на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

«После более детального обсуждения ситуации с моим менеджером я могу сказать, что мой тренировочный лагерь строился к подготовке к двум бойцам, то есть к Халилу Раунтри-младшему и, вероятно, Магомеду Анкалаеву. Если последний по какой-то причине не примет участия в турнире UFC 320, то я не уверен, что в таком случае наш бой с Алексом Перейрой будет носить титульный статус и будет ли он вообще. Оцениваю такую возможность как маловероятную. Так что моя подготовка идёт и к Раунтри, и, возможно, к Анкалаеву», — приводит слова Прохазки аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

Иржи проведёт следующий бой также на турнире UFC 320. Его соперником будет американец Халил Раунтри-младший.

Материалы по теме
У Перейры и Анкалаева настоящий конфликт? Почему это хорошо для реванша
У Перейры и Анкалаева настоящий конфликт? Почему это хорошо для реванша
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android