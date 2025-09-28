Скидки
Макгрегор заявил, что ведёт переговоры о своём возвращении в ММА с Дональдом Трампом

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор сообщил, что в данный момент он обговаривает детали своего возвращения в октагон с президентом США Дональдом Трампом, поскольку планирует провести следующий бой на турнире UFC в Белом доме, который должен состояться в июне 2026 года.

«Я не веду переговоры с UFC от своего имени о проведении поединка на этом турнире, как это было раньше. Я веду переговоры с США от имени Ирландии. Это довольно своеобразно. Но президент Дональд Трамп и его администрация полностью поддерживают меня, с нетерпением жду возможности устроить настоящее шоу», — сказал Макгрегор в интервью на YouTube-канале SecondsOut.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

