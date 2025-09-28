Джон Джонс потроллил Доминика Рейеса после поражения в бою с Карлосом Ульбергом

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс потроллил своего бывшего оппонента соотечественника Доминика Рейеса после того, как тот потерпел поражение в бою с 34-летним третьим номером рейтинга UFC в категории до 93 кг новозеландцем Карлосом Ульбергом, который состоялся на турнире UFC Fight Night 260 в Перте (Австралия).

После окончания турнира пресс-служба лиги запустила прямой эфир пресс-конференции участников ивента, к которому также присоединился Джонс. Когда место интервьюируемого оказалось пустым, Джон оставил саркастичный комментарий.

«Доминик снова выиграл?» — написал Джонс.

Фото: Кадр из прямого эфира

Напомним, Джон провёл бой с Домиником на турнире UFC 247 в феврале 2020 года. Тогда Костлявый победил единогласным решением судей, хотя многие аналитики, фанаты и сам Рейес выражали несогласие с данным вердиктом. Доминик с тех пор неоднократно говорил о том, что победа в том бою должна была быть присуждена ему.