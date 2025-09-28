Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс потроллил Доминика Рейеса после поражения в бою с Карлосом Ульбергом

Джон Джонс потроллил Доминика Рейеса после поражения в бою с Карлосом Ульбергом
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс потроллил своего бывшего оппонента соотечественника Доминика Рейеса после того, как тот потерпел поражение в бою с 34-летним третьим номером рейтинга UFC в категории до 93 кг новозеландцем Карлосом Ульбергом, который состоялся на турнире UFC Fight Night 260 в Перте (Австралия).

UFC 2025. UFC Fight Night 260, Перт, Австралия
Карлос Ульберг (W) — Доминик Рейес
28 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Карлос Ульберг
Окончено
KO
Доминик Рейес

После окончания турнира пресс-служба лиги запустила прямой эфир пресс-конференции участников ивента, к которому также присоединился Джонс. Когда место интервьюируемого оказалось пустым, Джон оставил саркастичный комментарий.

«Доминик снова выиграл?» — написал Джонс.

Фото: Кадр из прямого эфира

Напомним, Джон провёл бой с Домиником на турнире UFC 247 в феврале 2020 года. Тогда Костлявый победил единогласным решением судей, хотя многие аналитики, фанаты и сам Рейес выражали несогласие с данным вердиктом. Доминик с тех пор неоднократно говорил о том, что победа в том бою должна была быть присуждена ему.

Материалы по теме
Карлос Ульберг нокаутировал Доминика Рейеса на турнире UFC Fight Night 260
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android