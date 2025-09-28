«Убеждён в этом». Стерлинг заявил, что победил Мовсара Евлоева

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг вновь выразил уверенность в том, что на самом деле победил в очном поединке с непобеждённым первым номером рейтинга UFC в полулёгком весе россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Я убеждён, что выиграл или, в крайнем случае, свёл вничью поединок с Мовсаром. Я брал верх над талантливыми бойцами высочайшего уровня. Посмотрите, кому они проигрывали», — написал Стерлинг на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, поединок Стерлинга и Евлоева состоялся в декабре на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.