Бокс/ММА

«Это шанс для меня прикончить Алекса». Анкалаев — о реванше с Перейрой



33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о предстоящем поединке с бразильцем Алексом Перейрой. Их реванш состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

«Этот реванш — это не возможность для Алекса реваншировать поражение, это шанс для меня прикончить его», — приводит слова Анкалаева портал TNT Sports.

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Таким образом, российский боец завоевал титул чемпиона UFC. Для Перейры это поражение стало первым с момента перехода в полутяжёлый вес.

