Аспиналл продемонстрировал впечатляющую физическую форму за 4 недели до боя с Ганом

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл продемонстрировал впечатляющую физическую форму за четыре недели до поединка с экс-чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом.

Фото: Из личного архива Аспиналла

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.

Сириль Ган, в свою очередь, последний бой провёл в декабре 2024 года на турнире UFC 310. Тогда французский боец победил раздельным решением судей россиянина Александра Волкова.