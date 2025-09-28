Скидки
Бокс/ММА

Макгрегор ответил, должен ли Джон Джонс драться вместе с ним на турнире UFC в Белом доме

Макгрегор ответил, должен ли Джон Джонс драться вместе с ним на турнире UFC в Белом доме
37-летний бывший двойной чемпион UFC в категории до 66 кг и до 70 кг весе ирландец Конор Макгрегор ёмко ответил на вопрос об участии 38-летнего экс-обладателя титула UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американца Джона Джонса в турнире UFC, который должен пройти в июне 2026 года в Белом доме.

— Считаете ли вы, что Джонс должен присоединиться к вам и выступить на турнире UFC в Белом доме?
— Да, — сказал Макгрегор в интервью на YouTube-канале SecondsOut.

Американский атлет выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

Джон Джонс потроллил Доминика Рейеса после поражения в бою с Карлосом Ульбергом
