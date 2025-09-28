Мераб Двалишвили объяснил, почему хочет драться с Петром Яном в конце года

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили рассказал, почему хочет провести реванш с россиянином Петром Яном до конца этого года.

— Почему ты так заинтересован в проведении реванша с Петром Яном до конца этого года?

— Пётр самый достойный претендент из всех в данный момент в дивизионе. Он идёт на серии из трёх побед, а также является бывшим чемпионом. Мне хочется быть здоровым и активным, как сейчас. И я бы хотел иметь в своём резюме такой пункт, как участие в четырёх титульниках за год. Поэтому мне хотелось бы провести следующий бой с Петром, он следующий, — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале Shak MMA.