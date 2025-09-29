Двалишвили ответил, как сложится бой Делла Маддалена — Махачев

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался насчёт предстоящего поединка между чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым. Их встреча состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

— Можете дать прогноз на поединок между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой?

— Это очень сложный поединок, но… Я не знаю. Махачев обладает большим опытом, это уникальный боец. Ислам умеет проводить хорошие тейкдауны, имеет добротный подбородок и ударную технику, особенно для левши. Нас ждёт отличный поединок, но я не уверен, кто одержит победу, — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале Shak MMA.