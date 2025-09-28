Скидки
Лобов: Хабиб не хотел драться со мной один на один. Он ушёл и вернулся с десятью парнями

Бывший боец UFC, представляющий Ирландию, Артём Лобов вспомнил конфликт с 37-летним членом Зала славы UFC, а также бывшим обладателем чемпионского титула UFC в лёгком весе соотечественником Хабибом Нурмагомедовым, который произошёл в апреле 2018 года в лобби отеля накануне турнира UFC 223.

«Хабиб не хотел драться со мной один на один. Он ушёл и вернулся с десятью парнями. То же самое и с Зубайрой — он не стал бы выходить драться против меня один на один, но у него нет выбора. Я с нетерпением жду встречи с Зубайрой», — сказал Лобов в интервью пресс-службе PFL.

Напомним, бой между Артёмом Лобовым и Зубайрой Тухуговым состоится 3 октября в Дубае на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3.

