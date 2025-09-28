Двалишвили: планирую зарубиться с Сэндхагеном, 90% нашего поединка пройдёт в стойке

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили поделился своим видением предстоящего поединка с экс-претендентом на временный чемпионский пояс UFC в категории до 61 кг американцем Кори Сэндхагеном. Их бой состоится 5 октября на турнире UFC 320, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Планирую зарубиться с Кори, хочу его нокаутировать… Думаю, что 90% поединка пройдёт в стойке», — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале Shak MMA.

Представитель Грузии дебютировал как профессиональный боец ММА в 2013 году, а с 2017-го он начал выступать в UFC.

Первые два поединка в престижнейшей организации мира Двалишвили проиграл, после чего вышел на победную серию из 13 боёв. В его активе есть победы над такими бойцами, как Джон Додсон, Жозе Альдо, Пётр Ян, Генри Сехудо, Шон О’Мэлли и Умар Нурмагомедов.