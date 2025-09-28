Скидки
Бокс/ММА

Абсолютный чемпион мира по боксу Кроуфорд был задержан полицией в день своего рождения

Абсолютный чемпион мира по боксу Кроуфорд был задержан полицией в день своего рождения
В ночь с 27 на 28 сентября полицейский патруль города Омаха (штат Небраска, США) остановил автомобиль, в котором находился абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе американец Теренс Кроуфорд. Об этом сообщает портал TMZ.

По имеющейся информации, полицейский патруль остановил автомобиль, в котором находился Теренс, из-за неаккуратной езды.

Затем один из офицеров полиции во время досмотра заметил у Теренса пистолет, поэтому достал из своей кобуры табельное оружие и направил его на Кроуфорда, потребовав положить руки на руль, открыть дверь машины и покинуть её.

«Я не собираюсь тянуться ни за каким оружием», — ответил Кроуфорд на многочисленные просьбы офицера держать руки на руле и медленно выходить из машины.

Теренс всё же покинул свою машину, после чего полицейский заставил его повернуться лицом к автомобилю, а затем надел на него наручники. После проверки документов выяснилось, что разрешение на ношение огнестрельного оружия у него есть. Теренса отпустили, предъявив только обвинение в неосторожном вождении. Американский спортсмен от комментариев произошедшего отказался.

Отметим, что инцидент произошёл лишь через несколько часов после завершения парада в честь его самого, который состоялся в центре города. Интересно также и то, что это был день рождения Теренса.

