Главная Бокс/ММА Новости

«Он GOAT. Не понимаю, почему его так ненавидят». Кроуфорд — о Флойде Мейвезере

«Он GOAT. Не понимаю, почему его так ненавидят». Кроуфорд — о Флойде Мейвезере
Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе американец Теренс Кроуфорд комплиментарно высказался в адрес члена международного Зала славы бокса соотечественника Флойда Мейевзера-младшего.

«Флойд — GOAT (это англоязычная аббревиатура фразы «Greatest Of All Time», что переводится на русский язык как «Величайший из всех времён». — Прим. «Чемпионата»). Я испытываю к нему огромное уважение и никогда не стал бы сравнивать себя с ним. Флойд величайший в своей эпохе, а я величайший в своей. Не понимаю, почему, особенно парни нашего поколения, так сильно ненавидят Мейвезера.

Он сделал так много для бокса. Флойд, в частности, проложил мне путь к тому месту, где я нахожусь сейчас. Мейвезер мотивировал меня во многих отношениях за пределами ринга — своей трудовой этикой, упорным трудом, самоотдачей, — чего я даже не могу выразить словами. Я не понимаю, почему многие люди всегда пытаются очернить его карьеру или хотят, чтобы я сказал, что нокаутирую Мейвезера, или всегда пытаются нас сравнивать», — приводит слова Кроуфорда журнал The Ring.

