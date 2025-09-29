Скидки
Трёхкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая скончалась на 48‑м году жизни

На 48-м году жизни скоропостижно скончалась заслуженный мастер спорта по боксу Ирина Синецкая. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

«Трёхкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, 11-кратная чемпионка России Ирина Синецкая была самой титулованной спортсменкой в женском боксе.

Уход Ирины Синецкой – большая утрата для всей боксёрской семьи. Тяжело и горько осознавать, что её больше нет с нами.

Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны. Память о ней навсегда останется с нами», – сообщает Федерация бокса России.

Как сообщает ТАСС, возможной причиной смерти спортсменки стал оторвавшийся тромб.

