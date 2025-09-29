Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз: дата и время боя, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз: когда бой, где пройдёт, во сколько начало, где смотреть
Комментарии

3 октября на «Кока-Кола Арене» в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) состоится турнир PFL Champions Series 3, в главном событии которого реванш проведут непобеждённый боец Усман Нурмагомедов и представитель Ирландии Пол Хьюз.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз
03 октября 2025, пятница. 23:35 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Пол Хьюз

Старт спортивного мероприятия запланирован на 17:30 по московскому времени. Главный поединок начнётся ориентировочно в 23:35 мск. В Российской Федерации турнир можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkko. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию спортивного шоу и событий вокруг него.

Впервые Усман и Пол проводили бой в январе 2025 года. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Нурмагомедова большинством судейских голосов.


