Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз: когда бой, где пройдёт, во сколько начало, где смотреть

3 октября на «Кока-Кола Арене» в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) состоится турнир PFL Champions Series 3, в главном событии которого реванш проведут непобеждённый боец Усман Нурмагомедов и представитель Ирландии Пол Хьюз.

Старт спортивного мероприятия запланирован на 17:30 по московскому времени. Главный поединок начнётся ориентировочно в 23:35 мск. В Российской Федерации турнир можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkko. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию спортивного шоу и событий вокруг него.

Впервые Усман и Пол проводили бой в январе 2025 года. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Нурмагомедова большинством судейских голосов.

Главные новости дня: