Фото: боксёр рухнул на настил через несколько секунд после начала боя
Поединок между тяжеловесами Шкелькимом Адемажа из Косова и Сельчуком Тезером (Турция) завершился в считаные секунды. Бой проходил в Мюнхене (Германия). Представитель Турции упал на настил сразу после того, как почувствовал касание соперника.

Фото: Скриншот

Рефери начал обратный отсчёт, но Сельчук так и не смог подняться. Адемажа был объявлен победителем. По сообщениям обозревателей в Сети, у турка могло прихватить сердце.

В общей сложности Адежама к данному моменту принял участие в 13 поединках, в которых одержал 10 побед (девять добыты нокаутом) и потерпел три поражения. На счету Тезера шесть побед (все – нокаутом) при трёх поражениях.

