Тимоти Брэдли — о Джервонте Дэвисе: с ним покончено, он уже всё

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Тимоти Брэдли высказался о своём соотечественнике Джервонте Дэвисе.

«С Танком покончено. Он уже всё. Извините, что говорю вам это, ребята. Нужно понимать, что приходит вместе со славой. Думаю, никто с ним не поговорил об этом, он должен был понять, что с известностью наступает двоякий эффект. Деньги это здорово, но вы всегда на виду. Камеры постоянно на вас, люди постоянно о вас говорят, и никто не объяснил Джервонте этого. Жаль, что так получилось», — сказал Брэдли на своём канале в YouTube.

