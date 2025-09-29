Скидки
Роган: Хабиб мог запросто убить Макгрегора

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган поделился воспоминаниями о поединке между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Хабиб мог запросто убить его. Он такого же размера, что и ты, но, если он захочет, ты мертвец. Он хотел сломать шею Макгрегору. Хабиб тогда применил удушающий с опорой на шею, это очень неприятный приём», — сказал Джо Роган в эфире своего подкаста.

Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоялся в октябре 2018 года. Этот бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Всего на счету Нурмагомедова 29 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 29 побед. Он завершил карьеру в 2020 году.

