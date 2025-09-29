Скидки
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра 2, реванш: кто победит, опрос пользователей Чемпионата

Как закончится реванш Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры?
В ночь с 4 на 5 октября мск в Лас-Вегасе (США) состоится номерной турнир UFC 320. Главным событием спортивного мероприятия станет титульный реванш в полутяжёлом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и представителем Бразилии Алексом Перейрой. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос: как закончится реванш спортсменов.

Напомним, первый поединок между спортсменами проходил в марте этого года. Бойцы встречались на турнире UFC 313. Магомед победил единогласным решением судей, став чемпионом промоушена. Сейчас на счету россиянина 20 побед, одно поражение и одна ничья. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся. В активе Перейры 12 побед и три поражения.

Анкалаев и Перейра выясняют отношения в UFC PI:

