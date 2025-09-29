Стала известна причина смерти трёхкратной чемпионки мира Ирины Синецкой

Трёхкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая умерла из-за оторвавшегося тромба. Об этом рассказал тренер спортсменки Виктор Веселов.

«Оторвался тромб. В последнее время спортом не занималась. Помогала тренерам. Жила в селе Кочубеевском, в Ставропольском крае», — приводит слова Веселова ТАСС.

Напомним, как сообщалось ранее, Ирина скончалась на 47-м году жизни во сне.

Ирина Синецкая — трёхкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, 11-кратная чемпионка России. Также на её счету серебро и бронза чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы. Ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта.