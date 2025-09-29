Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стала известна причина смерти трёхкратной чемпионки мира Ирины Синецкой

Стала известна причина смерти трёхкратной чемпионки мира Ирины Синецкой
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая умерла из-за оторвавшегося тромба. Об этом рассказал тренер спортсменки Виктор Веселов.

«Оторвался тромб. В последнее время спортом не занималась. Помогала тренерам. Жила в селе Кочубеевском, в Ставропольском крае», — приводит слова Веселова ТАСС.

Напомним, как сообщалось ранее, Ирина скончалась на 47-м году жизни во сне.

Ирина Синецкая — трёхкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, 11-кратная чемпионка России. Также на её счету серебро и бронза чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы. Ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта.

Материалы по теме
Трёхкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая скончалась на 47‑м году жизни
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android