Тренер эмоционально отреагировал на смерть подопечной Ирины Синецкой в 46 лет

Виктор Веселов, тренер трёхкратной чемпионки мира по боксу Ирины Синецкой, высказался о смерти своей подопечной. Спортсменке было 46 лет.

«Команда её всегда уважала, поддерживала. Такие спортсмены уходят… Её фотографии стоят, смотрю, слёзы наворачиваются. Вчера я чуть переборщил с эмоциями. Да, она не выступила на Олимпиаде, потому что набрала вес. Она была одной из самых талантливых», — приводит слова Веселова ТАСС.

Синецкая — трёхкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, 11-кратная чемпионка России.

Ранее сообщалось, что причиной смерти спортсменки мог стать оторвавшийся тромб.

