Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер эмоционально отреагировал на смерть подопечной Ирины Синецкой в 46 лет

Тренер эмоционально отреагировал на смерть подопечной Ирины Синецкой в 46 лет
Комментарии

Виктор Веселов, тренер трёхкратной чемпионки мира по боксу Ирины Синецкой, высказался о смерти своей подопечной. Спортсменке было 46 лет.

«Команда её всегда уважала, поддерживала. Такие спортсмены уходят… Её фотографии стоят, смотрю, слёзы наворачиваются. Вчера я чуть переборщил с эмоциями. Да, она не выступила на Олимпиаде, потому что набрала вес. Она была одной из самых талантливых», — приводит слова Веселова ТАСС.

Синецкая — трёхкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, 11-кратная чемпионка России.

Ранее сообщалось, что причиной смерти спортсменки мог стать оторвавшийся тромб.

Материалы по теме
Стала известна причина смерти трёхкратной чемпионки мира Ирины Синецкой

Самый громкий бой в истории бокса:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android