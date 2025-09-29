Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Асланбек Бадаев дал прогноз на реванш Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от реванша между чемпионом PFL в лёгком весе россиянином Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом. Бой состоится 3 октября в Дубае (ОАЭ).

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз
03 октября 2025, пятница. 23:35 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Пол Хьюз

«Хьюз очень хорош. Мы видели, что этот парень побеждал сильных бойцов. Но такое ощущение, что в их первом поединке Усман Нурмагомедов вышел не в лучших своих кондициях, причём это было видно по его действиям, а не по действиям соперника. Я склонен полагать, что в этот раз Усман знает, к кому он готовится и на что он идёт. В реванше победа будет более уверенной.

Хотя и в прошлый раз, несмотря на близость некоторых раундов, Усману дали три-четыре раунда, то есть это была однозначная победа. В этот раз, думаю, должно быть легче», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Усман Нурмагомедов показал спарринг с Кейном Веласкесом:

