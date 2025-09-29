Скидки
Бокс/ММА

Пол Хьюз поделился ожиданиями от реванша с Усманом Нурмагомедовым

Пол Хьюз поделился ожиданиями от реванша с Усманом Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Пол Хьюз высказался о предстоящем поединке с россиянином Усманом Нурмагомедовым. Спортсмены сразятся 3 октября на «Кока-Кола Арене» в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) в рамках турнира PFL Champions Series 3. Хьюз отметил, что его соперник сейчас один из лучших бойцов планеты.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз
03 октября 2025, пятница. 23:35 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Пол Хьюз

«Я бы не стал говорить о какой-либо слабости Усмана. Скорее, я бы сказал, что он именно такой, как я ожидал. Это один из лучших бойцов на планете, и мне нужно убедиться, что на этот раз мой план на бой будет лучше и что я полностью его выполню в этот вечер», — сказал Хьюз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Впервые Усман и Пол проводили бой в январе 2025 года. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Нурмагомедова большинством судейских голосов.

Усман Нурмагомедов показал спарринг с Кейном Веласкесом:

