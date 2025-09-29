«Один из лучших бойцов в истории России». Хабиб высказался об Анкалаеве

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о своём соотечественнике, обладателе титула в полутяжёлом весе Магомеде Анкалаеве.

«Он уже один из лучших, кто когда-либо занимался этим в России. Он продолжает совершенствоваться, поднимается всё выше, покоряет новые вершины и может стать лучшим бойцом в истории. Я искренне верю в то, что у него есть для этого все навыки», — сказал Хабиб Нурмагомедов в выпуске «Обратного отсчёта» к турниру UFC 320 на канале UFC Eurasia.

Напомним, в ночь с 4 на 5 октября мск в Лас-Вегасе (США) состоится номерной турнир UFC 320. Главным событием спортивного мероприятия станет титульный реванш в полутяжёлом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и представителем Бразилии Алексом Перейрой.