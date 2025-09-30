Хьюз: Топурия легко победил бы Махачева. Стили делают бои

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Пол Хьюз высказался о потенциальном поединке между нынешним обладателем титула в лёгком весе в UFC Илией Топурией и экс-чемпионом, претендентом на титул в полусреднем весе россияниом Исламом Махачевым.

«Я думаю, что Топурия выиграл бы бой с Исламом Махачевым довольно уверенно. На мой взгляд стили делают бои, и я считаю, что Топурия довольно легко победил бы Ислама», — сказал Пол Хьюз в эксклюзивном интервью корремпонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024-го на турнире UFC 298 стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), нокаутировав австралийца Алекса Волкановски, после чего провёл одну защиту, досрочно остановив американца Макса Холлоуэя. В своём последнем бою на UFC 317 в июне нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру, завоевав титул в лёгком весе (до 70 кг).