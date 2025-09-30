Пол Хьюз заявил, что лёгкий дивизион PFL сильнее, чем в UFC

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Пол Хьюз оценил уровень конкуренции в лёгком дивизионе PFL. По словам спортсмена, эта категория превосходит даже аналогичную в UFC.

«В лёгком дивизионе PFL много очень хороших бойцов. На мой взгляд, это лучший дивизион в PFL и даже лучший дивизион во всех MMA. У нас тут много действительно хороших бойцов», — сказал Хьюз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, в ночь на 3 октября мск Хьюз проведёт поединок с россиянином Усманом Нурмагомедовым. Для спортсменов это будет реванш. В первом бою победил россиянин.

Самый дорогой бой в ММА: