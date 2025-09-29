Скидки
Бокс/ММА Новости

Магомед Анкалаев высказался перед реваншем с Алексом Перейрой на UFC 320

Магомед Анкалаев высказался перед реваншем с Алексом Перейрой на UFC 320
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о предстоящем реванше с бразильцем Алексом Перейрой. Спортсмены сразятся в ночь с 4 на 5 октября мск в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 320.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

«Будьте готовы стать свидетелем чего-то особенного, без всяких оправданий, всё или ничего», — написал Анкалаев, добавив к сообщению смайл в виде кубка.

Впервые спортсмены встретились в марте этого года на турнире UFC 313. Анкалаев тогда победил единогласным решением судей, став чемпионом.


UFC 320: последняя надежда Перейры. Справится ли Анкалаев с первой защитой? LIVE
Live
UFC 320: последняя надежда Перейры. Справится ли Анкалаев с первой защитой? LIVE

Перейра отрабатывает ударную технику перед реваншем с Анкалаевым:

