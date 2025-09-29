Магомед Анкалаев высказался перед реваншем с Алексом Перейрой на UFC 320

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о предстоящем реванше с бразильцем Алексом Перейрой. Спортсмены сразятся в ночь с 4 на 5 октября мск в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 320.

«Будьте готовы стать свидетелем чего-то особенного, без всяких оправданий, всё или ничего», — написал Анкалаев, добавив к сообщению смайл в виде кубка.

Впервые спортсмены встретились в марте этого года на турнире UFC 313. Анкалаев тогда победил единогласным решением судей, став чемпионом.

Перейра отрабатывает ударную технику перед реваншем с Анкалаевым: