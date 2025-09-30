«Это уже не тот Конор. Другой человек». Пол Хьюз — про конфликт с Макгрегором

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Пол Хьюз высказался о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.

«Его слова были невероятно неуважительными, и мне было очень грустно слышать такое от человека, который называет себя ирландцем, как и я. Но на самом деле сейчас это уже не тот Конор, которого мы когда-то знали, это совсем другой человек. Разочарован ли я в нём? Да», — сказал Хьюз в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.