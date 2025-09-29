Штырков: Двалишвили сейчас на подъёме, если его чемпионство не расхолаживает

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом UFC в легчайшей весовой категории Мерабом Двалишвили (Грузия) и Кори Сэндхагеном (США). Их бой состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Мераб сейчас на хорошем подъёме – и физическом, и мотивационном. Если его, конечно, чемпионство не расхолаживает. С Шоном О’Мэлли бой не был показательным, конечно, он просто его переехал, как и должен был, но в поединке против Умара Нурмагомедова Мераб действительно удивил. И физикой, и функционалкой.

Сэндхаген может предложить свою ударную технику, однако ему не хватит мощи, а в борьбе нет вариантов. Чуть отзащищаться, как он это сделал в поединке с Умаром, но Мераб просто сильнее Кори, у него просто нет такой физической мощи и атакующих навыков в борьбе тоже нет. Если будет грамотный план и ведение боя от Мераба, то особенных проблем он ему не составит.

Однако в любом случае Сэндхаген опаснейший ударник, один из опаснейших в этом дивизионе — острые колени, локти. Но мой прогноз — 70 на 30», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Двалишвили показал ударную технику перед боем с Сэндхагеном: