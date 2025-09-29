Видео: Перейра проводит заключительные спарринги перед UFC 320

38-летний бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра показал, как отрабатывает ударную технику в преддверии реванша с 33-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся в 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Таким образом, российский боец завоевал титул чемпиона UFC. Для Перейры это поражение стало первым с момента перехода в полутяжёлый вес.