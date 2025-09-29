Скидки
Роберт Уиттакер высказался о возможном бое с Магомедом Анкалаевым

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер высказался об обладателе титула в полутяжёлом дивизионе промоушена Магомеде Анкалаеве. В ночь с 4 на 5 октября мск в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 320 Анкалаев проведёт реванш с бразильцем Алексом Перейрой. В первом бою победу одержал россиянин.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

«Магомед – чемпион. Посмотрим, как сложится его бой с Перейрой в предстоящий уикенд. Мой бой с Анкалаевым? Это был бы интересный поединок. Думаю, ему понравилось бы. Это было бы как шахматная партия. Но это был бы кошмар. Посмотрим, как пройдёт его бой с Перейрой», — сказал Уиттакер на канале Submission Radio в YouTube.

Анкалаев и Перейра выясняют отношения в UFC PI:

