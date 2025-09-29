Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз провели битву взглядов

3 октября на «Кока-Кола Арене» в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) состоится турнир PFL Champions Series 3, в главном событии которого в реванше подерутся непобеждённый боец Усман Нурмагомедов и представитель Ирландии Пол Хьюз.

В преддверии поединка бойцы провели битву взглядов.

Впервые Усман и Пол проводили бой в январе 2025 года. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Нурмагомедова большинством судейских голосов.

Усману Нурмагомедову 27 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021-го по 2024-й, до поглощения PFL, выступал в Bellator. Всего на его счету 19 побед и ни одного поражения.

Полу Хьюзу 28 лет. Ирландец дебютировал как профессионал в 2013 году, в 2024-м дебютировал в PFL. Всего на его счету 18 побед и три поражения.