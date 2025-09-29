Двалишвили заявил, что удар о замёрзшее озеро был жёстче, чем удары Умара Нурмагомедова

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили низко оценил мощь удара россиянина Умара Нурмагомедова.

— Кто бьёт сильнее: Умар Нурмагомедов или то замёршее озеро, в которое ты прыгнул головой?

— Замёршее озеро, по-любому (улыбается), — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале Shak MMA.

Представитель Грузии дебютировал как профессиональный боец ММА в 2013 году, а с 2017-го он начал выступать в UFC.

Первые два поединка в престижнейшей организации мира Двалишвили проиграл, после чего вышел на победную серию из 13 боёв. В его активе есть победы над такими бойцами, как Джон Додсон, Жозе Альдо, Пётр Ян, Генри Сехудо, Шон О’Мэлли и Умар Нурмагомедов.