Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Двалишвили заявил, что удар о замёрзшее озеро был жёстче, чем удары Умара Нурмагомедова

Двалишвили заявил, что удар о замёрзшее озеро был жёстче, чем удары Умара Нурмагомедова
Комментарии

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили низко оценил мощь удара россиянина Умара Нурмагомедова.

— Кто бьёт сильнее: Умар Нурмагомедов или то замёршее озеро, в которое ты прыгнул головой?
— Замёршее озеро, по-любому (улыбается), — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале Shak MMA.

Представитель Грузии дебютировал как профессиональный боец ММА в 2013 году, а с 2017-го он начал выступать в UFC.

Первые два поединка в престижнейшей организации мира Двалишвили проиграл, после чего вышел на победную серию из 13 боёв. В его активе есть победы над такими бойцами, как Джон Додсон, Жозе Альдо, Пётр Ян, Генри Сехудо, Шон О’Мэлли и Умар Нурмагомедов.

Материалы по теме
Мераб Двалишвили объяснил, почему хочет драться с Петром Яном в конце года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android