Дана Уайт подтвердил, что гонорары бойцов UFC станут «справедливыми»

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что в скором времени бойцы организации станут получать более высокие гонорары в связи с подписанием соглашения на сумму $ 7,7 млрд о трансляции турниров лиги корпорацией Paramount, которое рассчитано на семь лет.

«Я не могу сидеть здесь и говорить вам, что они станут в полтора, два или три раза больше. Но гонорары бойцов… будут хорошими. Станут ли бойцы UFC получать более «справедливые» гонорары? Безусловно», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Ранее Дана Уайт объяснил, почему заблокировал организацию поединка по правилам бокса между Конором Макгрегором и Логаном Полом.