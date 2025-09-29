«Определённо». Адесанья сообщил, что открыт к бою с Энтони Эрнандесом

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья заявил о готовности провести следующий поединок с шестым номером рейтинга UFC в категории до 84 кг американцем Энтони Эрнандесом.

«Готов ли я провести поединок с Энтони Эрнандесом? Определённо. Я просто остаюсь готовым ко всем и каждому», — приводит слова Адесаньи портал MMA Fighting.

Напомним, последний поединок Исраэль провёл 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире UFC Fight Night 250. Его соперником был француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов. Победу нокаутом во втором раунде одержал Имавов. Для нигерийского бойца это поражение стало третьим подряд.