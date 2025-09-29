Ульберг: хочу, чтобы Анкалаев победил Перейру, так как я знаю, на что способен в бою с ним

34-летний третий номер рейтинга UFC в категории до 93 кг новозеландец Карлос Ульберг рассказал, что хотел бы увидеть победу действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева в реванше с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 5 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 320.

«Я всегда считал Анкалаева серьёзной угрозой в дивизионе, как и Поатана. У Магомеда есть мощь в кулаках, у него есть всё, чтобы побеждать. Но я пока не уверен, кто выйдет победителем из их реванша. Однако мне хотелось бы, чтобы победил Магомед, поскольку знаю, на что я способен в потенциальном бою с ним», — приводит слова Ульберга портал Sportskeeda.