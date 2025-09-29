«Выбью из тебя всё ****** в Белом доме». Масвидаль бросил вызов экс-чемпиону UFC

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе американец Хорхе Масвидаль заявил о желании вернуться из отставки и провести поединок с экс-чемпионом UFC в категории до 77 кг англичанином Леоном Эдвардсом на турнире организации, который планируется организовать в Белом доме в июне 2026 года.

«Леон, я выбью из тебя всё ****** в Белом доме. Точно так же, как Америка надрала ******* Англии… Меня сводит с ума этот ублюдок. Я приду в форму для тебя, Леон, не беспокойся», — приводит слова Масвидаля портал Bloody Elbow.

Напомним, последний поединок Хорхе провёл на турнире UFC 287, который состоялся в апреле 2023 года в Майами (штат Флорида, США). Тогда его соперником был бразилец Гилберт Бёрнс. Бой продлился все три раунда и завершился победой бразильского бойца. После окончания поединка Хорхе объявил о завершении профессиональной карьеры.