Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ничем не сможет удивить, он старый». Тренер Анкалаева низко оценил навыки Алекса Перейры

«Ничем не сможет удивить, он старый». Тренер Анкалаева низко оценил навыки Алекса Перейры
Аудио-версия:
Комментарии

Сухраб Магомедов, являющийся главным тренером действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева, низко оценил навыки экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях до 83 кг и до 93 кг бразильца Алекса Перейры накануне второго боя своего подопечного с ним. Их реванш состоится 5 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 320.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

«Алекс ничем не сможет нас удивить. Ни работой в стойке, ни точно в борьбе. У него стандартная техника, стандартные удары. Он старый кикбоксёр. Скорости у него нет. У Алекса есть удар, но не такой мощный, который может нас хорошенько нокаутировать. Я всем говорю: если Магомед раскроется, он всех ещё удивит. И даже лучшего ударника он может переиграть в стойке», — сказал Магомедов в интервью пресс-службе UFC.

Материалы по теме
UFC 320: последняя надежда Перейры. Справится ли Анкалаев с первой защитой? LIVE
Live
UFC 320: последняя надежда Перейры. Справится ли Анкалаев с первой защитой? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android