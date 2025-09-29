«Ничем не сможет удивить, он старый». Тренер Анкалаева низко оценил навыки Алекса Перейры

Сухраб Магомедов, являющийся главным тренером действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева, низко оценил навыки экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях до 83 кг и до 93 кг бразильца Алекса Перейры накануне второго боя своего подопечного с ним. Их реванш состоится 5 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 320.

«Алекс ничем не сможет нас удивить. Ни работой в стойке, ни точно в борьбе. У него стандартная техника, стандартные удары. Он старый кикбоксёр. Скорости у него нет. У Алекса есть удар, но не такой мощный, который может нас хорошенько нокаутировать. Я всем говорю: если Магомед раскроется, он всех ещё удивит. И даже лучшего ударника он может переиграть в стойке», — сказал Магомедов в интервью пресс-службе UFC.