«В принципе». Вадим Немков не исключил, что Усик может добиться успеха в UFC

Бывший обладатель титула Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков поделился мнением о потенциальном переходе абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика в ММА.

«С блогерами [биться] — это одна работа, а когда выйдет [драться] с бойцом ММА, который хорошо борется, то я думаю у Усика будут серьёзные проблемы. Если Александр использует свой конёк, то есть хорошую работу на ногах, и ещё научится защищаться от тейкдаунов, то у него всё может получиться. Но на это шанс маленький, поскольку Усик уже возрастной и уровень ММА высокий [чтобы пытаться конкурировать с базовыми бойцами].

Опять же, если поставить Александра с боксёром или ударником, то у него будет большой шанс на победу в бою. Однако с базовым борцом будет уже тяжело. Если учесть, что сейчас в полутяжёлом весе хорошие навыки борьбы есть только у Магомеда Анкалаева, а остальные ударники, то, в принципе, у Усика, может, что-то и получится в UFC», — сказал Немков в интервью аккаунт befirstsports.

