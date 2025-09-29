Скидки
Бокс/ММА Новости

Уиттакер ответил, кто должен быть следующим соперником Чимаева

Комментарии

34-летний бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер поделился своим мнением насчёт титульной гонки в категории до 84 кг.

— Как вы думаете, станет ли де Риддер первым претендентом, если победит Аллена?
— Нет, мне кажется, что Имавов, взяв верх над Адесаньей и Борральо, благодаря этим победам закрепил за собой позицию следующего противника Хамзата, — сказал Уиттакер в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

Имавову 30 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств он дебютировал в феврале 2016 года, а в UFC французский боец перешёл в октябре 2020 года. Имеет в своём рекорде 17 побед, четыре поражения, а один поединок был признан несостоявшимся.

