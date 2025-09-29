Уиттакер объяснил, что необходимо для победы над Чимаевым

34-летний бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер поделился своим мнением насчёт того, какими навыками должен обладать боец, чтобы взять верх в поединке с непобеждённым 31-летним обладателем титула UFC в категории до 84 кг, который представляет ОАЭ, Хамзатом Чимаевым.

«Хамзат — это зверь другой природы. Он поражает своей эффективностью в борьбе и тем фактом, что может делать это в течение 25 минут. В поединке против Чимаева надо владеть отличным джиу-джитсу. А ещё — достойной ударкой, чтобы тебя не нокаутировали в стойке», — сказал Уиттакер в интервью на YouTube-канале Submission Radio.