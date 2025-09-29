Скидки
Зубайра Тухугов и Артём Лобов провели первую битву взглядов перед боем на турнире PFL

Зубайра Тухугов и Артём Лобов провели первую битву взглядов перед боем на турнире PFL
Бывший боец UFC, представляющий Ирландию, Артём Лобов провёл битву взглядов также с экс-бойцом UFC Зубайрой Тухуговым в преддверии боя, который состоится в весовой категории до 74,84 кг 3 октября в Дубае (ОАЭ) на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Зубайра Тухугов — Артём Лобов
03 октября 2025, пятница. 21:05 МСК
Зубайра Тухугов
Не началось
Артём Лобов

Фото: Пресс-служба PFL

Артём последний бой провёл 27 октября 2018 года на турнире UFC Fight Night 138. Тогда он уступил американцу Майклу Джонсону единогласным решением судей. В своём рекорде Русский молот имеет 13 побед, 15 поражений, а один поединок был признан ничьей решением судей и ещё один — несостоявшимся.

Зубайра, в свою очередь, провёл последний бой 12 февраля 2023 года на турнире UFC 284. Тогда Тухугов проиграл раздельным решением судей представителю Бразилии Элвису Бренеру. В своём рекорде Зубайра имеет 20 побед, шесть поражений, а один бой был признан ничьей.

