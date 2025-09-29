Чарльз Оливейра подробно рассказал, почему его соперником стал Гамрот после снятия Физиева

35-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра рассказал, почему его следующим соперником стал именно поляк Матеуш Гамрот, который вышел на замену представителю Азербайджану Рафаэлю Физиеву. Чарльз изначально должен был драться именно с Атаманом, однако тот снялся с боя из-за травмы.

«Первым бойцом, который рассматривался в качестве замены Физиеву, был Бенуа Сен-Дени, поскольку он после последнего боя сообщил, что может страховать наш бой с Рафаэлем. И когда стало известно о снятии Физиева, начались разговоры, что Бенуа станет моим соперником. Я сказал [матчмейкерам]: «Это возможно». Однако к тому моменту, когда у меня закончились переговоры с моей командой, в СМИ появилась информация, что Бенуа не станет со мной драться.

Поэтому мы попытались получить поединок с Ренато Мойкано, чтобы извлечь выгоду из всего хайпа, который окружает его. Тогда он сам написал в соцсети Х, что хочет подраться со мной на этом турнире, попросив Дану заняться этим вопросом.

Затем у нас состоялся разговор с матчмейкерами UFC. Они же нам сообщили, что Мойкано отказался принимать поединок. Правда это или ложь — я не знаю. Так произошло, Поэтому мы исключили вариант боя с ним, и я задался вопросом: «Что теперь?» Затем мне предложили Матеуша Гамрота и ещё двух парней, которых и близко со мной нет в рейтинге. Взвесив все плюсы и минусы, я решил согласиться на бой с Матеушем, поскольку он хороший боец и занимает ещё восьмое место в рейтинге. Так вышло», — приводит слова Оливейры портал AgFight.